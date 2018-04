Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se do kočárkárny

KLADENSKO – Odcizil odtud jízdní kolo.

Kladenští policisté pátrají po dosud nezjištěném pachateli, který se vloupal do kočárkárny domu v Kladně v ulici Mládežnická.

K vloupání došlo pravděpodobně ve večerních či v nočních hodinách, a to v době od 17 hodin 1. dubna do ranních 6.40 hodin 2. dubna 2018. Neznámý pachatel nezjištěným způsobem překonal vstupní dveře vedoucí do kočárkárny, u kterých poškodil zámek a plastový štítek zámku dveří a následně odtud odcizil jízdní kolo v hodnotě 10 tisíc korun.

Škoda na poškozených dveřích byla vyčíslena na tři sta korun.

nprap. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

4. dubna 2018

