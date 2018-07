Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vandal znehodnotil vozidlo

KLADENSKO – Pomozte dopadnout pachatele, který poničil vozidlo s reklamním značením.

Na linku 158 bylo po dvanácté hodině dne 30. července 2018 přijato oznámení o poškozeném vozidle v Kladně.

Policejní hlídka vyjela na místo činu provést prvotní úkony šetření. Dosud neznámý pachatel v době od 9.30 do 12.10 hodin značně poškodil osobní vozidlo tovární značky Opel Astra, a to tím, že vyryl do laku vozidla několik rýh. Poškozené vozidlo upoutává svým reklamním značením a bylo v danou chvíli zaparkováno v areálu u zimního stadionu v Kladně v ulici Petra Bezruče.

Tímto svým jednáním způsobil majiteli škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 50 000,-Kč.

Policisté obvodního oddělení Kladno v současné době tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu poškození cizí věci a po pachateli pátrají.

Kladenská policie vyzývá občany, kteří v inkriminovanou dobu v dopoledních hodinách v pondělí 30. července letošního roku procházeli poblíž zimního stadionu touto ulicí a mohli spatřit zde se pohybující podezřelou osobu nebo dokonce zaznamenat osobu při poškození vozidla, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na bezplatnou linku 158 a dopomohli tak dopadnout pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

31. července 2018

vytisknout e-mailem Google+