Těžké ublížení na zdraví

KLADENSKO – Agresor byl přivolanou policejní hlídkou na místě zadržen.

Na linku 158 bylo ve večerních hodinách dne 18. srpna 2018 oznámeno, že v rodinném domku v obci Uhy došlo k fyzickému útoku.

Policisté obvodního oddělení Zlonice ihned vyjeli na místo oznámení, kde zadrželi agresivního útočníka. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že pachatelem je bývalý přítel oznamovatelky, který nejprve za užití násilí překonal vstupní vrata a vnikl na pozemek u rodinného domu. Poté co její matka otevřela dveře vstoupil do domu, kde došlo k fyzickému útoku. Agresor fyzicky napadl nejen svoji bývalou přítelkyni, ale především fyzicky zaútočil na její nevlastní jednaosmdesátiletou matku a způsobil ji těžká zranění, se kterými byla následně převezena posádkou ZZS do slánské nemocnice.

Policisté podezřelého útočníka zpacifikovali a převezli na policejní služebnu k provedení prvotních a procesních úkonů. Poté byl podezřelý eskortován do policejní cely. Dne 19. srpna 2018 bylo zahájeno trestní stíhání a šestadvacetiletý muž je nyní podezřelý z trestných činů těžké ublížení za zdraví a porušování domovní svobody. Kladenští kriminalisté nadále tento případ prošetřují a dne 20. srpna 2018 vyšetřovatel služby kriminální policie a vyšetřování podal podnět na vzetí obviněného muže do vazby. Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Kladně tento podnět vzetí do vazby akceptoval a dne 21. srpna 2018 byl obviněný eskortován do vazební věznice v Praze.

21. srpna 2018

