Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda v Unhošti

KLADENSKO – Při dopravní nehodě utrpěli oba řidiči zranění.

Dnes 9. ledna 2018 byla před desátou hodinou oznámena dopravní nehoda na křižovatce ulic Křivoklátská a Havlíčkova v obci Unhošť.

Při dopravní nehodě se střetla dvě osobní vozidla. Sedmadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda Felicie utrpěl zranění těžšího charakteru a byl transportován posádkou ZZS do nemocnice Motol v Praze. Druhý řidič ve věku šestapadesát let byl sanitním vozidlem převezen s lehkým zraněním do Oblastní nemocnice v Kladně.

Alkohol u obou řidičů byl provedením dechových zkoušek vyloučen na místě dopravní nehody. V době prvotního šetření byla pozemní komunikace uzavřena a byl prováděn odklon dopravy přilehlými ulicemi. Předběžné vyčíslení škody je necelých 200 000,-Kč.

Co bylo příčinou dopravní nehody je v šetření.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

9. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+