Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Při placení odcizenou platební kartou zachytily nainstalované kamery v jednou z obchodních domů několik osob

BENEŠOVSKO - Čerčanští policisté řeší další případ neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pachateli tak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

V sobotu dne 17. března letošního roku v brzkých ranních hodinách v Čerčanech, v místním kulturním domě, pravděpodobně někdo odcizil z batohu peněženku. Je také možné, že ji dosud neznámý pachatel mohl najít někde ležet, ať již ve zmiňovaném kulturáku, anebo někde venku na zemi. V peněžence byly uloženy osobní a jiné doklady a především platební karta. Tu pachatel použil, aby zjistil, zda je na ní nějaká finanční částka a bude s ní moci dále disponovat. To se mu potvrdilo, karta byla aktivní, proto ji neváhal ještě několikrát použít, než ji majitelka zablokovala. Vždy provedl transakci za méně než 500 korun, aby mohl platit kartou bezkontaktně.

V jednom z obchodních domů v Praze, při platbě odcizenou platební kartou, zachytily nainstalované kamery skupinku osob. Jedná se o jednu dívku a tři muže. Dívka je světlé pleti, má tmavé dlouhé vlasy. Z kamerových záznamů je vidět, že má na sobě mikinu nebo bundu se světlými rukávy. Jeden z mužů má na hlavě krátce střižené tmavší vlasy. Na sobě má bílé triko. Přes něj rozepnutou bundu černé barvy. Obut je do černých tenisek s bílým vzorem. Druhý muž má na sobě černou mikinu s kapucí, kterou má nasazenou na hlavě. Na zádech mikiny je nápis bílé barvy. Na nohou má zelené kalhoty. Na zádech nese batoh červeno-oranžové barvy. Třetí muž má na sobě zelenočernou bundu značky Horsefeathers. Znak této značky je na přední straně bundy. Dále má na sobě tmavé kalhoty s bílým vzorem na levé nohavici. Pod bundou má černou mikinu. Na té, v oblasti krku, jsou viditelná bílá písmena ,,A“. Na hlavě má černou kšiltovku s bílým motivem. Obut je do bílých tenisek s černým vzorem po stranách. Přes rameno nese modrou tašku. Všem může být v rozmezí od 18 do 30 let.

V současné době čerčanští policisté řeší toto protiprávní jednání jako trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě odsouzení hrozí pachateli až dva roky za mřížemi. Vzhledem k tomu, že se pachatel použitím odcizené platební karty dopustil trestného činu, žádáme tak veřejnost o pomoc při ztotožnění výše uvedených osob. Žena nebo muži mohou být sami pachateli nebo svědkem trestné činnosti. Jakékoliv poznatky, které by mohly vést k odhalení totožnosti osob, přijmou policisté buď osobně na policejní stanici v Čerčanech, email: bn.oo.cercany@pcr.cz, anebo telefonní číslo 974 871 720. Využít můžete také linku tísňového volání 158. Za spolupráci děkujeme.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

19. dubna 2018



