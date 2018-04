Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Opilý řidič naboural vozidlem do stromu

Praha venkov – VÝCHOD – Během jízdy sjel ze silnice u Staré Boleslavi a narazil do stromu.

Brandýští policisté vyjížděli v neděli 22. dubna kolem půl páté ráno k dopravní nehodě ve Staré Boleslavi. Jednadvacetiletý řidič jel svým vozem značky Škoda od Staré Boleslavi do obce Podbrahy. Zřejmě vinou mikrospánku, jak sám uvedl, sjel do protisměru a narazil do stromu u silnice. Policejní hlídka na místě zjistila, že muž usedl za volant poté, co požil alkohol. Hladina alkoholu v dechu přesáhla jedno a půl promile. K místu nehody okamžitě vyrazili kromě policistů také záchranáři, kteří mladíka převezli na ošetření do jedné z pražských nemocnic.

Mladíkovi policisté na místě zadrželi řidičský průkaz a následně mu sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za takové jednání mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – východ

24.4. 2018

