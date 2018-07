Opilý řidič

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

HAVLÍČKOBRODSKO: Opilý muž za volant usedl v době zákazu

Havlíčkobrodští dopravní policisté zastavili v pátek 27. července krátce po desáté hodině ráno na silnici II. třídy na ulici Ledečská osobní automobil Škoda Felicia, jehož řidičem byl osmatřicetiletý muž. Policisté zjistili, že muž není, a nikdy nebyl vlastníkem řidičského oprávnění. Navíc policisté na základě provedené lustrace zjistili, že má muž okresním soudem vyslovený dvouletý zákaz řízení motorových vozidel, a to od ledna roku 2017. Součástí silniční kontroly bylo také odborné měření na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, které vykázalo pozitivní výsledek. Naměřená hodnota prvního měření činila 2,27 promile alkoholu. Opakovaná dechová zkouška vykázala hodnotu 2,24 promile. Dále policisté zjistili, že osmatřicetiletý muž k jízdě užil vozidlo, které má propadlou technickou prohlídku. Ta byla platná do června letošního roku. Policisté muži zakázali další jízdu a vše zadokumentovali. Osmatřicetiletý muž svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty dvou trestných činů, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za takovou trestnou činnost mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

30. července 2018

