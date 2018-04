Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilý řidič

Tábor - Nadýchal více než 2,4 promile.

Policisté z obvodního oddělení v Bechyni podezřívají z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky muže (28 let) z Táborska. Ten dne 29. března okolo 21:00 hodiny řídil osobní vozidlo značky Renault z obce Bechyně až do katastru obce Sudoměřice u Bechyně. Policisté provedli dopravní kontrolu a řidiče vyzvali k podrobení se dechové zkoušce. Ta ukázala pozitivní výsledek. Řidič opakovaně nadýchal více než 2,4 promile. Případ policisté prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů skončit před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

2. dubna 2018

