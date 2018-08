Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Opilý bagrista

PROSTĚJOV - Přiznal vypití asi 20 piv a půllitru slivovice.

Ve čtvrtek 9. srpna 2018 po patnácté hodině zastavil u pěší policejní hlídky v ulici Újezd v Prostějově řidič osobního automobilu a policisty upozornil na zvláštní styl jízdy kompaktního nakladače značky Locust. Ten měl při jízdě ulicí Dolní směrem k ulici Újezd dokonce vybočovat ze svého jízdního pruhu do protisměru. Policisté se ihned vydali k uvedené ulici. Nakladač mezitím již vjel do ulice Újezd, kde ho policisté také zastavili. Jednašedesátiletý řidič nakladače vykazoval zjevné známky ovlivnění alkoholem. Po předložení potřebných dokladů se podrobil dechovým zkouškám, kterými policisté změřili hodnoty 2,14, 2,30 a 2,40 ‰ alkoholu v dechu. Řidič s výsledky zkoušek souhlasil a dobrovolně se podrobil odbornému lékařskému vyšetření v prostějovské nemocnici. K věci uvedl, že v době od sedmnácté hodiny předchozího dne do druhé hodiny v noci vypil 15 až 20 piv a půl litru slivovice!

Další jízdu policisté muži zakázali a na místě zadrželi jeho řidičský průkaz. Pro své jednání je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Odstavený stroj si na místě převzal jeho majitel.

por. Mgr. František Kořínek

13. srpna 2018

