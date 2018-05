Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilé a agresivní osoby

Strakonice – Násilí proti úřední osobě. (hl. schránka 974 237 116)

Dne 1. května 2018 odpoledne napadl 51letý muž ze Strakonicka hlídku Městské policie Strakonice. Hlídka přijela na oznámení na tržnici U sv. Markéty ve Strakonicích, kde mělo dojít k napadení a okradení 51letého muže. Ten uvedl, že měl být napaden a okraden v době, kdy ležel pod vlivem alkoholu na zemi. Po příjezdu strážníků se však 51letý muž pokusil jednoho ze strážníků fyzicky napadnout, udeřit ho pěstí do obličeje. Strážník ale útok odvrátil a muže zpacifikoval. Strakoničtí policisté muže zadrželi, umístili do policejní cely a muž nyní čelí podezření z trestného činu násilí proti úřední osobě. V případě prokázání viny a pravomocného odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na čtyři roky.

S agresivním mužem se dne 1. května 2018 v odpoledních hodinách setkala také hlídka Policie ČR, která přijela řešit neoprávněné vniknutí do obydlí. Opilý agresivní 33letý muž z Klatovska se snažil i přes odpor majitelů vniknout do jejich domu a neoprávněně se dožadoval vydání věcí. Poté co dosáhl svého, odešel pěšky směrem do Strakonic. Celý incident agresivního muže byl oznámen na tísňovou linku 158.

Přivolaná policejní hlídka muže zastavila na silnici vedoucí z obce Drachkov na Strakonice. Třiatřicetiletý muž však začal hlídku verbálně napadat. Poté policistu s policistkou napadl i fyzicky a způsobil jim zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. I přes zranění policistů se zasahující hlídce podařilo muže zpacifikovat a zadržet. Následně byl agresor umístěn do policejní cely a vzhledem k jeho agresivnímu chování vůči policistům bude podán okresnímu státnímu zástupci návrh na vzetí do vazby.

Muže policisté obvinili ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, z přečinu nebezpečného vyhrožování a ze zločinu násilí proti úřední osobě.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

3. května 2018

vytisknout e-mailem Google+