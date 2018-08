Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Opilá žena se pohybovala v silničním provozu

HORŠOVSKÝ TÝN - Policisté ji zajistili a chtěli převézt na záchytku. Simulovala omdlení a pak policisty pokousala a poškrábala.

Dne 6. srpna 2018 v 16:30 hodin byli operačním důstojníkem vysláni policisté Obvodního oddělení Horšovský Týn na křižovatku u obce Jeníkovice, kde se měla pohybovat opilá žena. Na místo policisté ihned vyjeli. Čtyřiačtyřicetiletá žena ohrožovala svým jednáním bezpečnost silničního provozu i svoje zdraví a život. Policisté ji zajistili a převezli na svoji služebnu. Žena vzhledem ke své značné opilosti nebyla schopna dechové zkoušky. Byla proto převážena do protialkoholní záchytné stanice v Plzni. (Dechovou zkoušku žena podstoupila až na záchytce, výsledek byl 2,33 promile alkoholu v krvi.) Během eskorty, kdy policisté ženu vedli k vozidlu, začala simulovat omdlívání. Policista se jí snažil pomoci, ale ona ho pokousala do předloktí pravé ruky. Dalšího policistu poté poškrábala na zápěstí. Stav a způsob poranění policistů si vyžádal ošetření v domažlické nemocnici. Případ si proto převzali domažličtí kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Podezřelé ženě tak hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

8. srpna 2018

