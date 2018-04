Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Opatření Velikonoce - aktualizace

KRAJ: Budeme vidět nejen na silnicích.

Jihomoravský kraj - dílčí informace z dopravně bezpečnostní akce:

Během tří uplynulých dnů, tj. pátek až neděle, jsme v rámci zvýšených silničních kontrol zjistili celkem 21 řidičů, kteří před jízdou pili alkohol. Více než polovině proudilo v krvi kolem dvou promile této návykové látky a třem dokonce téměř tři promile. Šest z nich vyšlo najevo při dopravní nehodě. Dále jsme přistihli jedenáct řidičů, jenž před jízdou užili omamnou a psychotropní látku. Nejčastěji to byl pervitin a dále marihuana i kokain. Během pátku až neděle jsme vyjížděli ke 36 dopravním nehodám. Třicet z nich se obešlo bez zranění osob a u pěti došlo podle prvotních informací k lehkým zraněním. Stala se však i velmi tragická nehoda v Brně, při které řidič zemřel na místě, a jeho tři zranění spolujezdci byli převezeni do nemocnic.

Od půlnoci z neděle na pondělí až do pondělního poledne jsme přistihli další řidiče, kteří usedli za volanty svých vozidel v rozporu se zákonem. Deseti proudil v žilách alkohol a jeden měl pozitivní test na užití pervitinu. Kontroly pokračují i v dalších hodinách.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 2. dubna 2018

29.03.

I dnes pokračuje opatření, kromě standardních hlídek se řidiči mohli v Brně v Bauerově ulici setkat se zástupci BESIPu a Svazu pivovarů a sladoven. Pokud se nedopustili přestupku, odvezli si kromě dobrého pocitu i nealkoholické pivo a jednorázový tester na alkohol. Téměř čtyři desítky řidičů prošly bez problému.

Od minulého pátku do Velikonočního pondělí realizujeme bezpečnostní opatření nejen na silnicích. Zaměříme se na bezpečnost osob a majetku, stále platí vyhlášený první stupeň ohrožení terorismem. Ve zvýšené míře tedy budeme dohlížet především na místa, kde se bude o svátcích nacházet větší počet osob. Půjde například o velikonoční trhy a církevní akce a shromáždění. K dispozici budou i hlídky s dlouhými zbraněmi.

Na silnicích jsou již pravidlem zvýšené kontroly, důraz bude kladen především na zákaz požívání alkoholu a návykových látek u řidičů. Přes tento každoročně avizovaný fakt se stále najdou hazardéři za volantem, které přistihneme. Dohlédneme ale také na rozjezd na svátky a samozřejmě na návrat, který bývá nejsilnější v pondělí odpoledne. Se silným provozem mohou řidiči počítat tradičně na hlavních tazích a na výjezdech či vjezdech do větších sídel.

Řidiči by si měli na silnicích počínat zvlášť ohleduplně, na cesty vyrazí i sváteční řidiči a lze očekávat také vyšší počet chodců a cyklistů. Samozřejmostí je dodržování pravidel silničního provozu. Doporučujeme vyrazit s předstihem a věnovat se řízení. Při dojíždění do kolon nezapomeňte zapnout výstražná světla.

Loni jsme během Velikonoc (do pondělní 16. hodiny) zaznamenali 76 dopravních nehod, při jedné z nich byla usmrcena chodkyně. U deseti nehod hrál roli alkohol. Na silnici jsme přistihli 49 řidičů pod vlivem alkoholu, dalších 26 usedlo za volant pod vlivem návykové látky.

por. Pavel Šváb, 28.03.2018

