Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Opakovaně napadl svou družku

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až deset let vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 51letého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání zločinů Týrání osoby žijící ve společném obydlí a Těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Obviněný muž měl od začátku letošního roku do poloviny května ve společném bytě v Sokolově několikrát do týdne pod vlivem alkoholu fyzicky napadat svou 49letou družku. Ženu měl kopat a fackovat do hlavy, rukou a nohou. Dokonce měl vzít na ženu i notebook a udeřit jí s ním do hlavy. V polovině měsíce května se situace již velice vyhrotila. Obviněný muž měl v podnapilém stavu po předchozí slovní rozepři opět fyzicky napadnout svou družku, a to několika ranami do obličeje, horní části těla a kopnout jí do zad. Když žena křičela o pomoc, měl jí zakrýt ústa, aby nekřičela. Po tomto napadení byla žena nucena již vyhledat lékařské ošetření a byla dokonce i v pracovní neschopnosti.

Obviněnému muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Kateřina Krejčí

4. 10. 2018

