Opakovaně napadl mladého muže

KARLOVARSKO – Jeho zranění si vyžádalo lékařské ošetření.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 42 letého muže z Prahy, jako obviněného ze spáchání přečinu Ublížení na zdraví.



Takového jednání se měl muž dopustit v listopadu 2017 v nočních hodinách po předchozí slovní rozepři s 21 letým mužem z Karlovarska. Obviněný jej měl nejprve fyzicky napadnout jednou ranou do oblasti hlavy, v důsledku čehož napadený mladík upadl na zem. Poté ho 42 letý muž odtáhl do vedlejší místnosti, kde ho měl opakovaně napadnout několika kopy do oblasti těla, zad a hlavy. Zranění napadeného muže si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici.



Trestní stíhání probíhá na svobodě. V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na tři léta.



pprap. Bc. Soňa Hergezelová

nprap. Zuzana Týřová

20. 3. 2018

