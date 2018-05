Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Oloupil vlastní matku

HODONÍNSKO: Násilný syn byl vykázán ze společného obydlí.

V pondělí kriminalisté vyjížděli k oznámenému násilí ze strany syna vůči své matce. Na místě pak zjistili, že devatenáctiletý mladík chtěl od své matky získat její mobilní telefon, aby jej následně mohl prodat a získané peníze použít pro sebe. Vůči matce začal být agresivní a vulgárně jí nadával. Když mobilní telefon a ani žádné jiné finanční prostředky nezískal po dobrém, uchýlil se k násilí. Matku fyzicky napadl, srazil ji na podlahu a následně jí vytrhl tašku, ze které následně vzal její mobilní telefon. Dále jí z peněženky sebral finanční hotovost. Z domova utekl a následně byl zadržen policisty a eskortován do policejní cely. Kriminalisté proti němu zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin Loupeže, za který by mohl být odsouzen až na deset let odnětí svobody. Zároveň policisté využili svého oprávnění a násilného syna vykázali na deset dnů ze společného obydlí.

por. Bc. Petr Zámečník, 2. 5. 2018

