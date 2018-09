Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

"Zebra se za tebe nerozhlédne"

Frýdek-Místek - preventivně bezpečnostní akce v Třinci

Školou povinné děti se včerejšího dne v rámci dopravně bezpečnostní akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“ setkaly s policisty třineckého dopravního inspektorátu na přechodu pro chodce před základní školou Koperníkova v Třinci. Každoročně se nejen policisté dopravních inspektorátů, ale také preventisté a pracovníci oddělení tisku a prevence vídají s dětmi na různých přechodech pro chodce v blízkosti základních a mateřských škol, kde si povídají o bezpečném chování v dopravě.

V Třinci jsme si s dětmi před tím, než usedly do školních lavic, povídali o bezpečném chování v silničním provozu, zejména o správném přecházení vozovky. Žáci nám odpovídali na otázky, co musí správně udělat, než vstoupí na vozovku a jak se na cestě chovat, aby nedošlo k dopravní nehodě. I když ne všichni odpověděli správně, i tak si z našeho krátkého setkání odnesli nejen drobný dárek, ale také správné odpovědi. Nás naopak potěšilo, že se do našeho povídání nezapojili pouze školáci, ale i jejich dospělý doprovod.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

06. září 2018

