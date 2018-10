Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pátrání po osobě

Frýdek-Místek - Pátrání po mladistvé dívce

Dne 6. června 2018 bylo vyhlášeno pátrání po pohřešované osobě:

ml. Daniela Zelinová, 17 let, trvalý pobyt Havířov – Šumbark

Jmenovaná dne 6. června 2018 odešla z dětského domova v odpoledních hodinách na vycházku a zpět se již nevrátila, nepodala o sobě žádnou zprávu a je nekontaktní.

K popisu pohřešované dívky uvádím, že je zdánlivého věku 20 let, plnoštíhlé postavy, výška v rozmezí 168 – 170 cm, středně dlouhé blond vlasy a modré oči. Mluví plynule česky a její chůze je vzpřímená. Při odchodu z dětského domova byla oblečena do tmavé mikiny, letních modrých volných kalhot a světlého trička s krátkým rukávem. Na nohou měla obuté boty tzv. baleríny černé barvy. U sebe neměla žádnou finanční hotovost, pouze osobní doklady a mobilní telefon s neznámým účastnickým číslem. Neměla by být v přímém ohrožení života.

Tímto žádáme širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešované dívce. V případě poznatků nebo informací vedoucích k vypátrání osoby kontaktujte policii na bezplatné lince 158, nebo se obraťte na kteroukoliv služebnu Policie České republiky.

Za spolupráci předem děkujeme.

Více informací a fotografii pohřešovaného naleznete na níže uvedeném odkazu:

http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=1330606180702

por. Bc. Eva Michalíková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

9. října 2018

