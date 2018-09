Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Okradl zemědělce

Tábor – Stádlec – Krádež vloupáním do kanceláří zemědělského družstva. (Hlasová schránka 974 238 116)

Pátráme po zloději, který se v době od sedmé hodiny večerní úterý dne 25. září do přibližně půl třetí hodiny nad ránem následující středy dne 26. září 2018 vloupal do kanceláří Zemědělského družstva Opařany v obci Stádlec. Po násilném vstupu do vnitřních prostor se vloupal i do trezoru, kde odcizil zde uloženou provozní finanční hotovost. Vlastní krádeží a poškozením zařízení a budovy družstva způsobil zemědělcům souhrnnou škodu ve výši bezmála 37 000 korun. Po zloději či zlodějích pátrají ve spolupráci s táborskými kriminalisty policisté místně příslušného bechyňského obvodního oddělení.

Žádáme tímto každého, kdo by mohl k objasnění uvedeného skutku poskytnout jakékoliv důvodné poznatky, a to jak k výskytu podezřelé osoby či osob, ke způsobenému hluku, případně k výskytu podezřelého vozidla na severním okraji obce Stádlec, aby tyto informace předal bechyňským policistům na jejich služebně, telefonní lince 974 238 750, případně táborským kriminalistům na telefonním čísle 974 238 111 či lince 158. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

27. září 2018

vytisknout e-mailem Google+