Oknem vlezl do restaurace

CHEBSKO – Z té měl odcizit láhev alkoholu a utéct.

Policisté z Obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže jedenatřicetiletému muži.

Ten měl dne 10. května v ranních hodinách „vyháčkovat“ otevřené ventilační okno jedné z restaurací v Chebu a poté do ní tímto oknem vniknout. Následně si měl z restaurace vzít dvě lahve alkoholu, stejným oknem vylézt ven a utéct. Muže si ale všimnul pozorný kolemjdoucí, který zavolal okamžitě na linku 158. Policisté při prováděném šetření zjistili popis muže, který se měl do restauračního zařízení vloupat, a ten předat i Městské policii Cheb, aby pátrání po muži bylo co nejrozsáhlejší. Hlídka městské policie pak osobu odpovídající popisu zadržela na nedalekém mostě a předala hlídce z Obvodního oddělení Cheb – město.

Vzhledem k tomu, že muž se majetkové trestné činnosti neměl dopustit poprvé a navíc byl v posledních třech letech za obdobný skutek již potrestán, byl umístěn do policejní cely, kde v současné době čeká na to, až bude předán Okresnímu soudu v Chebu, který bude rozhodovat o jeho trestní odpovědnosti. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

nprap. Bc. Michal Žáček

11. 5. 2018

