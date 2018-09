Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ohrožování výchovy dítěte

Bruntál - i jiné události z okresu

Policejní komisař oddělení obecné kriminality Bruntál zahájil v těchto dnech trestní stíhání 38leté ženy z přečinů ohrožování výchovy dítěte. Obviněná měla nejméně od září 2017 do června 2018 v obcích na Rýmařovsku, jako matka nezletilého dítěte, nedbat řádně na jeho výchovu, školní přípravu a docházku. Neměla také kontrolovat, jak tráví čas, absenci ve škole měla omlouvat smyšlenými záminkami. Se školním zařízením neměla spolupracovat a v důsledku jejího jednání mělo dítě zameškat v prvním pololetí celkem 144 omluvených vyučovacích hodin a v druhém pololetí 108 omluvených a 72 neomluvených hodin. Absence měla značný vliv na prospěch dítěte. Obviněné, který byla v roce 2017 odsouzena za stejný trestný čin, nyní hrozí trest odnětí svobody až do výše pěti let.

Nehody

S traktorem narazil do elektroměrového pilíře

V pondělí 24. 9. 2018 v Nových Heřmínovech sekal řidič traktoru vegetaci podél silnice a při otáčení na místní komunikaci k jednomu z domů začal couvat a přitom neodhadl odstup od elektroměrového pilíře. Došlo k nárazu a na pilíři vznikla škoda 15 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.

Lekl se vozidla a narazil do domu

V Krnově dne 24. 9. 2018 v 17:30 hodin 38letý řidič s vozidlem Volvo přijížděl k ulici Petrovická ve směru od ulice Smetanův okruh a lekl se jedoucího vozidla od ulice Jesenická. Přitom měl zazmatkovat, vyjel mimo vozovku a narazil do dvou domů. Řidič utrpěl lehká zranění, ke zranění jiných osob nedošlo. Požití alkoholu bylo u řidiče vyloučeno dechovou zkouškou. Způsobená škoda činí 20 tisíc korun na vozidle a 10 tisíc korun na nemovitostech.

Přes náklad přehlédl auto

V Břidličné dne 24. 9. 2018 v areálu firmy řídil 22letý muž destu Hyster a při jízdě levotočivou zatáčkou vlivem nákladu neměl dostatečný výhled z vozidla a přehlédl v zatáčce u okraje silnice stojící vozidlo Škoda Octavia. Došlo ke střetu. Způsobená škoda činí 130 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo. Požití alkoholu bylo u řidiče vyloučeno dechovou zkouškou.

Úmyslně měl poškodit lak vozidla

Bruntálští policisté sdělili v těchto dnech 69letému muži podezření z přečinu poškození cizí věci. Protiprávního jednání se měl senior dopustit tím, že dne 28. 7. 2018 v nočních hodinách v Bruntále na ulici Smetanova měl poškodit úmyslně rýhou lak a zrcátko zaparkovaného osobního vozidla Volvo. Způsobená škoda činí 32 558 korun.

por. Bc. Pavla Jiroušková

26. 9. 2018

