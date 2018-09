Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ohrožení pod vlivem návykové látky

DOMAŽLICE – Policisté kontrolovali řidiče, byl pod vlivem alkoholu. Muž byl zajištěn a v nemocnici se podrobil odběru krve.

Kdyňští policisté dne 19. září 2018 na základě vlastního zjištění při výkonu služby zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Podezřelým je jednašedesátiletý muž, kterého téhož dne v 16:58 hodin zastavili a kontrolovali v obci Nový Klíčov. Řidič jel z obce Mrákov na pole u Nového Klíčova a poté do obce Nový Klíčov ve vozidle Škoda Felicia Pick up. Muže vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí pod vlivem alkoholu. Elektronickým přístrojem mu byla naměřena hodnota 1,03 promile alkoholu v krvi. Muž byl zajištěn a převezen do lékařského zařízení v Domažlicích, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

20. září 2018

vytisknout e-mailem Google+