Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Ohrožení pod vlivem návykové látky

DOMAŽLICE – Muž počátkem března způsobil dopravní nehodu a měl pozitivní drogový test. Rozbor moči prokázal pervitin a marihuanu.

Domažličtí dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého je podezřelý jednatřicetiletý muž. Ten dne 2. března 2018 v 13:40 hodin při jízdě s vozidlem tovární značky Volkswagen Passat v ulici Prokopa Velikého v Domažlicích při vyjíždění z parkoviště na hlavní silnici nedal přednost vozidlu tovární značky Škoda Superb čtyřiatřicetileté řidičky a narazil do něj. Řidička utrpěla zranění, se kterým byla převezena do domažlické nemocnice k ošetření. Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 60 tisíc korun. Policisté oba vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí vozidlo pod vlivem alkoholu. Ty byly s výsledkem negativním. Ovšem pozitivně vyšel orientační test na drogy u řidiče.

Muž byl zajištěn a převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Výsledky rozboru moči nyní mají domažličtí policisté k dispozici, chemicko-toxikologickým vyšetřením moči byly pozitivně zachyceny amfetaminové deriváty (pervitin) a cannabinoidy (marihuana). Dopravní policisté se případem dále zabývají. Řidiči, který porušil povinnost podle ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, které mimo jiné stanoví, že řidič nesmí řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem, hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.



por. Mgr. Dagmar Brožová

21. března 2018

vytisknout e-mailem Google+