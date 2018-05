Odprodej komunikační techniky - zrušení veřejné soutěže

KŘP Moravskoslezského kraje

KRPT-97743-3/ČJ-2018-0700VZ Ostrava 15. května 2018

R O Z H O D N U T Í

vyhlašovatele o zrušení veřejné soutěže

vyhlášené v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné soutěže: "Odprodej komunikační techniky"

Odůvodnění:

Vyhlašovateli nebyla do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do 14. května 2018 do 9:00 hodin, doručena žádná nabídka.

plk. Ing. Tomáš Rychtar v.r.

náměstek ředitele

