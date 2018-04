Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Odměnu za brigádu si vzali sami

MOST - Odvezli téměř 100 kg česneku a ten prodali; Lapka odcizil dva zubní kartáčky na 10 tisíc korun.

Mostečtí policisté obvinili z přečinu krádeže dva muže ve věku 22 let, oba z Chomutovska. Ti měli v jedné obci na Mostecku pracovat jako brigádníci na statku. Během ani ne jednoho týdne v době jejich přítomnosti na brigádě měli na zemědělském statku odcizit pytle s 99 kilogramy česneku v celkové hodnotě 12 tisíc korun. Zeleninu měli prodat náhodných zájemcům a o peníze se rozdělili.

Na disko přišla o mobil, policie lapku vypátrala, mobil již nezajistila

Policie v Mostě odhalila totožnost muže, který měl na jedné mostecké diskotéce odcizit jedné přítomné mladé ženě její mobilní telefon. Vyšetřovatel na základě šetření 41letého muže z Mostu obvinil z přečinu krádeže a stíhá ho na svobodě. Obviněný byl ženou požádán, aby jí hlídal bundu, neboť si potřebovala odskočit. Muž, kterého žena ani pořádně neznala, situace využil a telefon měl z oděvu odcizit. Poté z restaurace hned zmizel. Ač ho kriminalisté odhalili poměrně brzy, mobil již u sebe neměl. Prý ho prodal na ulici neznámému muži. Poškozená tak utrpěla hmotnou škodu ve výši 9 000 korun. Obviněný je stíhán na svobodě.

Z auta ukradli energetikům drahé nářadí

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil dva muže ve věku 31 a 22 let z okresu Most. Podle kriminalistů má dvojice na svědomí vloupání do nákladního vozu jedné energetické společnosti. Vozidlo dvojice měla vykrást na parkovacím místě na třídě Budovatelů v nočních hodinách. Za použití násilí vnikli muži do uzamčeného auta a odcizili z něj zkoušečku, kufry s nářadím, pákové kleště, lezecké postroje, různé kličky k otevírání rozvaděčů a další uložené věci. Starší muž byl již za krádež v minulosti odsouzen. Odcizené věci z části dvojice prodala, část lupu kriminalisté zajistili. Dvojici policie stíhá na svobodě. Poškozená firma vyčíslila škodu na částku 100 000 korun.

Litvínovan ukradl dva zubní kartáčky za deset tisíc korun

Policisté obvodního oddělení Most Zahradní odhalili totožnost neznámého pachatele, který v supermarketu odcizil drahé zubní kartáčky. Muž ve věku 31 let z Litvínova měl v Mostě v jedné drogérii odcizit elektrické zubní kartáčky v hodnotě 10 300 korun. Kartáčky byly vystavené a připevněné k regálu To zřejmě podnikavci nevadilo, v dopoledních hodinách si poradil se zabezpečovacím lankem a oba kartáčky si schoval do kapsy bundy. Pak prošel pokladnou bez zaplacení a prodejnu opustil. Kradl i přesto, že byl za přečin krádeže již odsouzen. Lup nebyl zajištěn, jak muž s kartáčky naložil, policistům neuvedl.

Most 27. dubna 2018

Nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem Google+