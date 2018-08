Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Odklepával popel z cigarety a přejel do protisměru

JABLONECKO - Řidič, který během jízdy kouřil cigaretu, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem.

V sobotu 18. srpna se dopoledne krátce před osmou hodinou stala dopravní nehoda v Koberovech. Řidič se soupravou nákladní vůz Mercedes Benz Sprinter a přívěs Agados jel ve směru od Železného Brodu, kde se údajně nevěnoval plně řízení tím, že odklepával popel z cigarety do popelníku ve vozidle a při tom přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Fabia. Při tomto střetu řidička osobního vozu utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do turnovské nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u řidičky i řidiče nákladního vozidla vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 270.000,- Kč. Věc i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





21. 8. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

