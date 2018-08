Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizili věci za více než 250 tisíc korun

CHEBSKO – Odvezli je do sběrny.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání celkem čtyř osob. Čtyřiatřicetiletého a sedmadvacetiletého muže obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, osmatřicetiletého a devětatřicetiletého pak z přečinu krádeže. Všechny osoby se dopustili uvedeného přečinu ve formě spolupachatelství.

Objektem zájmu pro všechny čtyři osoby byl jeden ze skladů v Chebu. V době od 16. do 28. května do něj postupně vnikly hned čtyřikrát. V prvním případě se měl skutku dopustit čtyřiatřicetiletý muž společně se sedmadvacetiletým známým. V objektu měli odcizit hliníkové bočnice na nákladní automobily a posléze je dovést do sběrny druhotných surovin, kde je odevzdali do výkupu. Stejného jednání se měla dvojice dopustit o den později znovu. Ještě týž den se k nim měl přidat osmatřicetiletý muž. Dne 28. května se pak měl čtyřiatřicetiletý muž do skladu vrátit s dalším, tentokrát devětatřicetiletým mužem. Z objektu měli odcizit železné nosníky a ty opět odevzdat do sběrny.

Svým společným jednáním měli způsobit škodu ve výši přesahující 250 tisíc korun. Devětatřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři léta. Zbylým třem mužům pak hrozí pětiletý trest odnětí svobody.

nprap. Bc. Michal Žáček

16. 8. 2018

