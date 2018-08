Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil mobilní telefon

CHEBSKO – Za jeho vrácení požadoval finanční hotovost.

Dne 15. srpna v odpoledních hodinách přijel svým vozidlem do jedné z ulic v Aši cizinec, který zde potkal ženu. Ta si nasedla k němu do vozidla a měla mu nabízet své sexuální služby. Po chvíli však přišel k vozidlu její třicetiletý známý, jenž měl ženu ve vozidle vystřídat a po chvíli po řidiči požadovat finanční hotovost ve výši přes 5 tisíc korun. Když mu měl řidič sdělit, že takovou hotovost nemá, neváhal třicetiletý muž a z vozidla mu odcizil odložený mobilní telefon v hodnotě přes 10 tisíc korun s tím, že pokud mu zmíněnou hotovost ve výši přes 5 tisíc korun přinese, telefon mu vrátí. Cizinec posléze potkal v ulicích města Aš policistu, kterému celý incident sdělil. Za malou chvíli pak kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality Územního odboru Cheb zjistili totožnost třicetiletého muže a zadrželi ho. V tu chvíli měl při sobě stále ještě odcizený mobilní telefon, který se následně vrátil zpět do rukou majitele.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili třicetiletému muži podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

nprap. Bc. Michal Žáček

16. 8. 2018

vytisknout e-mailem Google+