Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odcizení vrtné soupravy

ŠLOVICE – Krádež vloupáním do uzamčených bagrů

Policisté z obvodního oddělení Dobřany od čtvrtka 5. dubna 2018 prověřují případ krádeže vloupáním do uzamčený bagrů, které byly zaparkované u čtyřproudé silnice I/27 u obce Šlovice. Nejprve neznámý pachatel vnikl do uzamčeného bagru znaky Bob Cat, který prohledal a nic neodcizil. Poté vnikl do druhého uzamčeného bagru, který stál hned vedle. Bagr si nastartoval a popojel s ním 150 metrů ve směru na obec Robčice, kde zastavil a z bagru odcizil 20 litrů motorové nafty a odmontoval vrtací soupravu zn. HT 3, kterou si s sebou odnesl. Majiteli tak vznikla škoda 70 600 korun. Po pachateli trestného činu krádeže vloupáním i po odcizené vrtací soupravě policisté pátrají.

V souvislosti s tímto případem žádáme případné svědky, aby nás v případě jakýchkoliv postřehů kontaktovali na lince tísňového volání 158.

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

