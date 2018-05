Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Odcizené nářadí měli prodat

Bruntál - hrozí jim až tři roky odnětí svobody

Policejní komisař oddělení obecné kriminality Bruntál zahájil v těchto dnech trestní stíhání dvou 16letých mladíků z provinění krádeže a porušování domovní svobody. Je jim kladeno za vinu, že dne 6. 2. 2018 po společné domluvě měli násilím vniknout v Bruntále na ulici Dlouhá do jednoho z bytů, který prohledali. Pak měli odcizit různá nářadí (brusku, vrtačku hoblík), které prodali a peníze měli použít pro vlastní potřebu. Majitelům vznikla škoda ve výši 7 600 korun. Jeden z mladistvých již byl v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Nyní jim hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let.

Přívěs nákladního vozidla zablokovalo cestu

Kolem 23:00 hodin v pondělí 14. 5. 2018 mezi obcemi Vysoká a Třemešná došlo k nehodě nákladního vozidla s přívěsem převážející plastová okna, které řídil 43letý muž. Řidič při průjezdu pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy profilu komunikace a povaze nákladu a přívěs se za jízdy převrátil na levý bok. Požití alkoholu bylo u řidiče vyloučeno dechovou zkouškou s negativním výsledkem. Způsobená škoda je minimálně ve výši 310 tisíc korun. Při prošetřování nehody, odklízení a překládání nákladu byla vozovka částečně či úplně uzavřena. Provoz na komunikaci byl plně obnoven dnes v 7:00 hodin.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

15. 5. 2018

