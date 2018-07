Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Odcizené kolo již stačil prodat

OLOMOUC - Hrozí mu až tři roky za mřížemi.

Policisté obvodního oddělení Olomouc 1 v průběhu včerejšího dne objasnili krádež kola, k níž došlo někdy v rozmezí od večera 29. 7. 2018 do brzkých ranních hodin dne 30. 7. 2018 v domě na ulici Komenského v Olomouci. Tehdy neznámý pachatel odcizil ze společné chodby domu jízdní kolo zn. BTWin i se dvěma lankovými zámky, kterými bylo jízdní kolo uzamčeno společně s dětským kočárkem. Škoda byla předběžně vyčíslena na 3 500 korun. Policisté na základě operativního šetření zjistili, kdo má krádež na svědomí. Jedná se o 39letého muže z Olomoucka, který pro ně není žádným nováčkem. V nedávné minulosti byl za obdobnou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán. Ještě téhož dne mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež, za který mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let. Odcizené kolo, jak policisté zjistili, stačil prodat jemu neznámé osobě.

por. Mgr. Irena Urbánková

31. ervence 2018;

