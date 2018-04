Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Odcizená dodávka

Policisté pronásledovali řidiče v kradené dodávce, který svou nebezpečnou jízdou ohrožoval návštěvníky ve Stromovce.

Včera krátce po sedmnácté hodině si policisté místního oddělení Holešovické nádraží v rámci hlídkové činnosti všimli dodávky, jejíž registrační značka procházela evidencí jako odcizená. Rozhodli se proto vůz zastavit a řidiče zkontrolovat. Ten však byl jiného názoru. Když si všiml policejního vozu, na nic nečekal, sešlápl plyn a snažil se ujet. Policisté na jeho počínání okamžitě zareagovali a za pomoci světelného a zvukového zařízení a signalizace stop Policie ho začali pronásledovat. Dodávka projela Partyzánskou ulicí do ulice U Výstaviště, pokračovala středem stejnojmenné tramvajové zastávky a vysokou rychlostí vjela i přes zákazovou značku do parku Stromovka. Parkem řidič ujížděl směrem ke Gotthardské ulici, kdy nebezpečnou jízdou vážně ohrožoval návštěvníky parku i policisty, kteří mu do jízdy postavili policejní vůz. Nicméně ani to muže neodradilo a ve zběsilé jízdě, která místy dosahovala až devadesátikilometrové rychlosti, pokračoval. Jízdu ukončil až mobilní kovový sloupek uprostřed cesty u výjezdu z parku, před kterým dodávka zastavila.

Ani v tento okamžik se řidič nechtěl vzdát, vyskočil z auta a dal se před policisty na útěk. Po několika stech metrech běhu byl však dostižen a za pomoci donucovacích prostředků zadržen.

Následně provedenou kontrolou vozidla a lustrací podezřelého, zakročující policisté v policejních evidencích navíc zjistili hned několik dalších důvodů jeho jednání. Vůz, ve kterém se snažil ujet, byl před dvěma dny odcizen spolu s doklady i klíčky v Ústeckém kraji. Muž má navíc vyslovený zákaz řízení do ledna roku 2019. Na místě provedená dechová zkouška byla negativní, nicméně test na drogy byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin.

Na policejní služebně, kam byl muž následně předveden, se policistům k odcizení dodávky přiznal. Navíc dodal, že ještě jedno odcizené vozidlo si „schoval“ na Mělnicku.

V současné době je čtyřiatřicetiletý muž podezřelý z trestných činů krádež, obecné ohrožení, násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Jan Rybanský - 20. dubna 2018

