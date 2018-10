Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Odcizena byla především finanční hotovost

PARDUBICKO – Dvě vloupání do restaurací.

ilustrační fotoPardubičtí policisté ve čtvrtek 4. října 2018 zahájili ve dvou případech úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže, kterých se měli dopustit neznámí pachatelé.

K prvnímu případu mělo dojít ve čtvrtek 4. října 2018 v době od 01.00 do 07.00 v Dašicích. Zatím neznámý pachatel měl z restaurace odcizit příruční pokladnu s kasírtaškou a finanční hotovost. Celková škoda, která majiteli vznikla, byla odhadnuta na 45.350 Kč. Případ šetří policisté z Obvodního oddělení policie Pardubice III.

Druhým případem se zabývají kolegové z Lázní Bohdaneč. Neznámý pachatel se vloupal do restaurace v obci Srch, ve které ho kromě jiného zajímala hlavně finanční hotovost. K činu mělo dojít v době od 3. října 2018 od 23.00 do dne 4. října 2018 do 10.00. Celková škoda, kterou pachatel způsobil, byla odhadnuta na částku ve výši 13.200 Kč.

Pachateli nebo pachatelům v případě prokázání viny hrozí za trestný čin krádeže trest odnětí svobody až na 2 léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

5. října 2018

prap. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+