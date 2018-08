Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Od prodejny k prodejně ze zákazem řízení

JABLONEC NAD NISOU - Žena ze zákazem řízení jela od Rýnovky do Penny Marketu v Palackého ulici.

Včera odpoledne policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou – Mšeno kontrolovali při řízení vozidla 39letou ženu. Ta jela s vozidlem Dacia Lodgy z parkoviště od obchodního centra Rýnovka po Želivského ulici k prodejně Penny Market do ulice Palackého. Provedenou kontrolou policisté ovšem zjistili, že má v současné době vysloven Magistrátem města Jablonec nad Nisou zákaz řízení motorových vozidel, a to až do srpna příštího roku. Z tohoto důvodu mšenští policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Pachateli za jeho spáchání v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



17. 8. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

