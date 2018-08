Obvinění za milionové krácení daní

Policisté olomoucké expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech v rámci akce s krycím názvem ANETKA obvinili osm fyzických a pět právnických osob z rozsáhlého organizovaného krácení daně z přidané hodnoty při obchodech s automobilovými díly.

Osoby jsou obviněny z trestných činů „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“, „účast na organizované zločinecké skupině“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“ spáchaných „organizovanou zločineckou skupinou“.



Těchto skutků se obviněné osoby měly dopouštět v období od března 2017 do dubna 2018 prostřednictvím obchodních společností zapojených do účelových řetězců, za účelem eliminace daňové povinnosti na DPH vzniklé z titulu pořízení zboží z jiného členského státu a jeho prodeje v tuzemsku. V těchto společnostech měli v pozicích jednatelů působit tvz. bílí koně. Společnosti však fakticky ovládaly obviněné fyzické osoby, které měly mít jasně stanoveny kompetence a rozděleny úkoly s cílem soustavně a systematicky krátit DPH a neoprávněně se obohacovat. Mělo docházet k předstíraným nákupům a prodejům zboží nebo služeb a nepravdivému deklarování přijetí zdanitelného plnění od tuzemských plátců daně v úmyslu snížit daňové povinnosti.



Případem se od počátku intenzívně zabývali příslušníci Celní správy České republiky a pracovníci Finančního analytického úřadu. Trestní řízení bylo následně předáno kriminalistům NCOZ.



V rámci společné realizace tohoto případu kriminalisté NCOZ a příslušníci Celní správy ČR provedli v Praze a Středočeském kraji celkem 16 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Při úkonech trestního řízení zajistili cca 40 milionů korun na bankovních účtech, cca 5 milionů korun v hotovosti, 2 motorová vozidla (Ferrari a BMW) a 9 luxusních hodinek v hodnotě několika stovek tisíc korun.



Prozatím zadokumentovaná škoda činí podle závěrů kriminalistů téměř 70 milionů korun.



Čtyři obviněné vzal soudce do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na deset let, kdy horní hranice trestu je však zvýšena o jednu třetinu.



Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

28. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+