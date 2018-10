Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Obtěžování dětí

ORLICKOÚSTECKO – Muž nabízel nezletilým odměny za odhalení intimních partií.

Ilustrační foto PČRVelmi nevhodného chování se měl dopouštět muž vůči dětem školou povinným v Žamberku.



Jeho počínání nám oznámili rodiče dětí a svědci, kteří ho viděli, jak dětem na místech veřejnosti přístupných nabízí za odhalení intimních míst sladkosti nebo peníze. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro přečin svádění k pohlavnímu styku. Podezřelého muže jsme vypátrali, následně lékař rozhodl o jeho umístění do zdravotnického zařízení a celou událost nadále prověřujeme.

Apelujeme na rodiče a pedagogy, aby dětem připomněli, že se nemají dávat do hovoru s cizími lidmi a nemají od nich brát žádné sladkosti, peníze a další věci. Dále, aby do školy vždy chodily bezpečnou cestou, vyhýbaly se opuštěným místům, nechodily nikam s cizími nebo podezřelými osobami a nesedaly do jejich auta. Tímto značně sníží riziko sexuálního obtěžování nebo napadení.



Dále řešíme případ pohybu cizího muže v budově jedné ze žamberských škol, který nemá s výše uvedenou událostí žádnou souvislost. Muž je prověřován pro podezření ze spáchání majetkového protiprávního jednání v našem regionu.

11. října 2018

por. Bc. Lenka Vilímková

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem Google+