Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oblékli uniformu…

MS kraj - dvaadvacet nových moravskoslezských policistů složilo slavnostní slib

Dvaadvacet nových moravskoslezských policistů složilo slavnostní slib dne 5. ledna 2018 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Do jejich nového – profesního života je přivítal plk. Mgr. Tomáš Kužel, ředitel moravskoslezské policie, spolu s hejtmanem našeho kraje profesorem Ing. Ivo Vondrákem CSc. Slavnostní akce se zúčastnil též plk. Mgr. Radím Daněk, náměstek ředitele pro vnější službu, a vedoucí personálního odboru moravskoslezské policie paní Šárka Mokrošová. Zúčastněné osobnosti popřály novým posilám úspěchy v náročném povolání i osobní sféře.

Nejčetnější posily tentokrát zamířily do řad policistů Městského ředitelství policie Ostrava a to rovnou 10 příslušníků. Dva policisté budou sloužit na Opavsku, dva na Frýdecko-Místecku. Jeden „nováček“ byl přijat na oddělení v teritoriu Novojičínska, Karvinska i Bruntálska. Dva policisté budou dohlížet na bezpečnost v řadách dálniční policie a tři na oddělení hlavní nádraží. Věkové spektrum nově přijatých policistů se pohybuje v rozmezí od 20 let do 33 let a tři noví policisté absolvovali vysokoškolské vzdělání. Mezi novými kolegy jsou dvě ženy.

Doplnit však můžeme další zajímavosti z personálního oboru. Průměrná délka služebního poměru moravskoslezských policistů je 15 let. Průměrný věk policistů našeho kraje pak 39,5 let. Nejdéle sloužícím policistou je kolega, který službu vykonává úctyhodných téměř 45 let. Pokud bychom ale v číslech pokračovali, pak nejvíce policistů obléká uniformu pořádkové či dopravní služby, jedná se o zhruba 70 procent celkového počtu. Zhruba čtvrtina moravskoslezských policistů slouží v řadách služby kriminální policie a vyšetřování.

Přijetí nových policistů do služebního poměru se našemu ředitelství daří a poděkování náleží zaměstnancům personálnímu odboru. Ti komunikují se stovkami zájemců. Jen v loňském roce jsme přijali 739 žádostí uchazečů. Přijato bylo 164 nových policistů. Personální odbor, vedený paní Šárkou Mokrošovou, byl v roce 2017 oceněn v kategorii „tým roku".

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková

Krajské ředitelství polciie Moravskoslezského kraje

5. 1. 2018

vytisknout e-mailem Google+