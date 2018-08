Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Objemná taška

LIBEREC – Páru „lapků“ z Českolipska hrozí až dvě léta pobytu ve vězení.

Přes 50 kusů různých druhů potravin, kosmetiky a alkoholu, v celkové hodnotě téměř šest a půl tisíce korun, odcizil z prodejny obchodního centra v Liberci, pár z Českolipska.



Do oddělení potravin společně vstoupili ve středu 15. srpna, krátce po půl druhé odpoledne s tím, že si opatří něco k snědku. Absence financí ani 32letého muže ani jeho 21letou partnerku nijak neznepokojovala. Rozhodli se, že za zboží platit nebudou.

Nejprve navštívili oddělení s jídlem, kde si do košíku naskládali jak masné tak i mléčné výrobky. Poté jejich kroky s obtěžkaným košíkem vedly do oddělení s kosmetikou. I zde si vybrali nějaké produkty, zejména pánské i dámské parfémy, které taktéž umístili do nákupního koše. Kvapně opustili místo činu, aby se vzápětí přesunuli na další. Do oddělení s konzervami. Během okamžiku z neseného košíku přendali do ženiny veliké tašky převážnou část zboží. Zřejmě v úmyslu neupoutat na sebe pozornost, rozdělili se a každý zamířil k jiné z pokladen. Bedlivá ostraha však „povedený páreček“ již drahnou dobu pozorovala.

Po projití prostorem, kde většina zákazníků za nákup platí, byli oba „výtečníci“ nezávisle na sobě, zadrženi ostrahou obchodního centra. Ti je pak jiš společně předali přivolaným policistům.



Ve zkráceném přípravném trestním řízení jim policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež ve formě spolupachatelství, za což oběma v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dva roky.

16. srpna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

