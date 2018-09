Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Objasnění dalších případů

BŘECLAVSKO: Mají toho na svědomí více.

Břeclavsko - V polovině srpna jsme informovali o tom, že se břeclavským kriminalistům podařilo zadržet trojici pachatelů podezřelou z majetkové trestné činnosti. Vyšetřovatel muže obvinil z několika krádeží. Jeden případ se vztahoval k Břeclavsku (vloupání do rodinného domku v Ladné) a další tři se staly na Brněnsku (viz článek http://www.policie.cz/clanek/policiste-obvinili-tri-muze.aspx).

Přestože dva obvinění skončili ve vazební věznici a jeden je stíhán na svobodě, práce pro policisty zdaleka neskončila. V těchto dnech se pouze potvrdila domněnka, že toho obvinění mohou mít na svém kontě ještě více.

Vyšetřovatel včera rozšířil trestní stíhání právě u dvojice, která tráví nějaký čas ve vazbě. Viní je navíc z vloupání do rodinného domku v Šakvicích, jež se stalo na začátku června letošního roku. Z domku tehdy zmizely finance a šperky. Dále se trestní stíhání rozrostlo o obvinění z vloupání do novostavby ve Vranovicích, kde majitelé po nezvané návštěvě postrádali také peníze. Kromě těchto případů se v červenci letošního roku snažil 45letý recidivista vloupat sám do bytového domu v Břeclavi. Poškodil zámek do společné kolárny, ale dovnitř se mu vniknout nepodařilo.

Pro doplnění zbývá dodat, že vzniklá škoda, z posledních popsaných událostí, převyšuje částku 300 tisíc korun.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 12. září 2018

