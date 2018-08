Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Obě pohřešované ženy byly vypátrány

ŽĎÁRSKO: Seniorku poznala žena a vyčkala s ní do příjezdu policie

V pondělí 6. srpna kolem jedenácté hodiny dopoledne přijali policisté v Novém Městě na Moravě oznámení o pohřešování devětasedmdesátileté ženy. Žena čekala se svým příbuzným na vyšetření v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Z čekárny však v době, kdy byl její příbuzný na ošetření, odešla neznámo kam. Operační důstojník na místo ihned vyslal policejní hlídky, a to včetně policejního psovoda se služebním psem, kteří začali propátrávat okolí místa, odkud žena odešla a další místa, kde byl dán předpoklad, že by se žena mohla nacházet. Do pátrání se zapojily také hlídky městských strážníků. Výborná součinnost byla také ze strany obecních úřadů okolních obcí, které velmi rychle reagovaly na žádost policistů o vyhlášení relace a žádosti o pomoc při pátrání po pohřešované ženě prostřednictvím místních rozhlasů. Na základě této spolupráce se ženu podařilo kolem půl páté večer vypátrat, a to v osm kilometrů vzdálené obci od místa odkud odešla. Pohřešovanou seniorku nalezla žena, která slyšela v místním rozhlase žádost o spolupráci při pátrání a seniorky si všimla. Ihned o tom vyrozuměla policii a počkala se seniorkou na místě do příjezdu policejní hlídky. Žena byla v pořádku a následně byla předána rodinným příslušníkům.

Policisté chtějí tímto poděkovat za skvělou spolupráci při pátrání po pohřešované seniorce, a to zejména obecním úřadům za jejich rychlou reakci a také občanům, kteří na základě vyhlášené žádosti o spolupráci, poskytli policistům poznatky o pohřešované ženě a díky kterým byla žena vypátrána.

Policisté na Žďársku v ten samý den pátrali po další pohřešované ženě. Oznámení o jejím pohřešování přijali policisté integrovaného operačního střediska na linku tísňového volání kolem půl páté večer. Žena odešla z místa bydliště na Velkomeziříčsku a u jejich příbuzných vznikla obava o její život a zdraví. Policisté začali po sedmačtyřicetileté ženě ihned pátrat v nejbližším okolí a v místech, kde by se mohla pohybovat. Ženu našel policejní psovod dnes, 7. srpna v dopoledních hodinách v lese. Žena byla dehydrovaná a dezorientovaná. Policisté jí do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytli nezbytnou pomoc. Následně byla zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

7. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+