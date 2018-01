Obálku uložila na jiném místě

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obálku žena našla

V prosinci loňského roku oznámila obyvatelka Kadaně na místní oddělení policie krádež obálky s hotovostí. Uvedla, že obálku s téměř 43 tisícovkami měla uloženou v šuplíku komody na chodbě. Netrvalo dlouho a policisté vyšetřování krádeže odložili. Poškozená totiž opětovně přišla na útvar policie a sdělila, že obálku našla na jiném místě v bytě, nic nechybělo.

Svítil, neplatil

Jednání muže ve věku 43 let vyšetřují kriminalisté v Kadani. Pracovníci distribuční společnosti mu již v září 2016 provedli v domě demontáž elektroměru. To muži zřejmě nevadilo, provedl neoprávněný zásah do rozvaděče a dál odebíral elektrickou energii. Zaplatit za ní samozřejmě zapomněl. Takto se choval více než jeden rok, poškozené společnosti vznikla škoda za téměř 56 tisíc korun. Nyní se bude zodpovídat z krádeže.

Bez nábytku i bez peněz

V říjnu loňského roku uzavřela žena z Kadaně smlouvu s 29letým mužem z Jirkova na zhotovení truhlářské zakázky – vybavení restaurace nábytkem. Za tímto účelem zaslala ze svého bankovního účtu hotovost ve výši 94500 korun jako zálohu na provedení práce. Do tohoto týdne však marně čeká na vybavení, nemá ani přes opakované výzvy, vráceny své peníze. Ženě došla trpělivost a obrátila se na místní oddělení policie v Kadani. Uvedené jednání policisté vyšetřují jako podvod.

16. ledna 2018

