Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

O víkendu policisté prováděli nad Chráněnou krajinnou oblastí monitorovací lety s dronem

PŘÍBRAMSKO – Nebylo zjištěno protiprávní jednání, které by se týkalo rozdělávání ohňů.

V sobotu 11. srpna, ve večerních hodinách, policisté opět využili ke své činnosti dron. Tento bezpilotní prostředek tak užili k monitorovacím letům v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Zjišťovali tak a dokumentovali, zda na tomto území nedochází k protiprávnímu jednání. Primárně se zaměřili na rozdělávání ohňů a to především v místech, kde je to zakázáno. V chráněné oblasti je totiž velmi vysoké riziko vzniku požáru.

Vytipovaným místem v CHKO, kde policisté prováděli hlídkový let, se stal vrchol Houpák. Při této akci dron zaznamenal pohyb osob v lese. Nebylo však zjištěno žádné protiprávní jednání, které by se týkalo rozdělávání ohňů a porušení tak zákona o lesích. Během této akce policisté také zkontrolovali několik vozidel. Jednoho řidiče řešili pro nepovolený vjezd do chráněné oblasti.

V minulosti, přesněji 13. července, policisté za pomocí dronu odhalili dvě tábořiště s rozdělaným ohněm v CHKO Brdy. První případ se odehrál u dopadové plochy Jordán, v místě zvaném Parmova nádržka. Tři ženy si tu nad rozdělaným ohněm vařily. O půl hodiny později policisté vyjížděli k vrcholu Houpák. Sedmadvacetiletý muž tu tábořil a také si vařil nad ohněm.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

12. srpna 2018

