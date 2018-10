Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

O víkendu levotočivou zatáčku nezvládlo více motorkářů

BENEŠOVSKO – U všech řidičů byl alkohol na místě vyloučen dechovou zkouškou.

Ani poslední zářijový víkend nebyl pro motorkáře na benešovských silnicích příliš vydařený. Policisté vyjížděli k několika haváriím. První se stala v sobotu 29. září po druhé hodině odpolední. Motorkář jel na svém motocyklu značky Suzuki po komunikaci ve směru jízdy od obce Drachkov na obec Olbramovice. Při projíždění táhlé levotočivé zatáčky vjel do vrstvy štěrku, dostal smyk a následně havaroval. Se svým zraněním byl záchranáři převezen do benešovské nemocnice k dalšímu ošetření. V neděli byly policistům nahlášeny dvě havárie motocyklů téměř ve stejný čas. Udály se těsně před čtvrtou hodinou odpolední. K jedné došlo u autobusové zastávky, která stojí u silnice vedoucí z Vatěkova na Neveklov. Zde řidič motocyklu značky Triumph Tiger projížděl ostrou levotočivou zatáčku, dostal se svým motocyklem smyk a havaroval. Řidič utrpěl zranění, se kterým byl rychlou záchrannou službou převezen do jedné z pražských nemocnic. Jeho spolujezdkyně byla se svým zraněním do pražské nemocnice transportována letecky. Druhá nedělní havárie motocyklu se odehrála na silnici vedoucí z obce Všetice na obec Dalešice. I tomuto motorkáři se stala osudná levotočivá zatáčka. Se svou motorkou značky Yamaha v zatáčce dostal smyk, vyjel mimo komunikaci a zastavil se až o kmen stromu. Řidič následkem havárie utrpěl zranění, se kterým byl rychlou záchrannou službou převezen do pražské nemocnice k dalšímu ošetření. U všech řidičů policisté na místě provedli pomocí přístroje Dräger dechovou zkoušku. Také výsledek byl u všech stejný. Ani jeden řidič nebyl pod vlivem alkoholu.

3. října 2018



