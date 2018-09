Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

O fotbalového fanouška se nejednalo

BŘECLAVSKO: Zloděj řádil na hřišti.

Milovice - Policisté v těchto dnech přijali oznámení od starostky obce Milovice, že v jejich rajonu řádil zloděj. Zjistili, že v objektu TJ u fotbalového hřiště jsou poškozeny dveře do kabin a také železné mříže do prodejny. Jak je patrné, o fotbalového fanouška se nejednalo. Pachatel se naopak zajímal o to, co se nachází v prodejně.

Podařilo se mu přisvojit několik sudů piva i limonád. Navíc si odnesl lahve tvrdého alkoholu a také cukrovinky. Při sčítání škody krádeží se částka přehoupla přes 18 tisíc korun. Jaká výše vznikla poškozením, zatím nemáme upřesněno.

Případem se zabývají kolegové z mikulovského obvodního oddělení, kteří událost evidují pro podezření z přečinu krádeže.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 27. září 2018

