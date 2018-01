Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Novoroční nehody s alkoholem

NÁCHODSKO - Opilce přitahovaly příkopy.

V ranních hodinách prvního dne roku 2018 řešili dopravní policisté dvě dopravní nehody, při kterých se zranili dva lidé těžce a dva lehce. Pro policisty nebylo žádným překvapením, že v obou nehodách figuroval alkohol.

V cestě stál mostek. Deset minut po páté hodině ráno vyjížděli policisté do Broumova. Tam na ulici Třída Osvobození havaroval do příkopu 20letý řidič s osobním automobilem Peugeot Boxer. Mladý řidič na přímém úseku z dosud nezjištěných příčin vjel doprava na krajnici a sjel do příkopu, kde čelně narazil do betonového mostku. Řidič při srážce utrpěl lehké zranění, jeho dva spolujedoucí (21 a 13 let) zranění těžká. Přivolaná hlídka dopravní policie následně dechovou zkouškou zjistila v řidičově dechu 1,3 promile alkoholu. A aby toho nebylo málo, pozitivní výsledek se objevil i na jeho testeru na omamné a psychotropní látky, konkrétně amfetamin a kokain. Následně se řidič dobrovolně podrobil odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběry vzorků krve a moči. Policie mu na místě zadržela řidičský průkaz a zakázala řízení motorových vozidel. Celková hmotná škoda na vozidle a mostku byla odhadnuta na 210.000 korun. Nehodu policisté dál vyšetřují.

Auto se na silnici neudrželo. Druhá podobná nehoda zaměstnala dopravní policisty o hodinu později. Pátnáct minut po šesté ranní havaroval u Jaroměře na silnici mezi Josefovem a Jásennou třiadvacetiletý řidič s osobním vozem Alfa Romeo. Mladík jedoucí ve směru od Josefova v levotočivé zatáčce dostal smyk a vjel do levého příkopu, kde s autem havaroval. Příčinu nehody policisté vyšetřují, s největší pravděpodobností ji ale připíší kombinaci nepřiměřené rychlosti a alkoholu. Dechová zkouška totiž prokázala, že v této časné hodině řidiči v krvi stále ještě nějaký koloval, displej ukázal hodnotu 0,58 promile. S následným odborným lékařským vyšetřením řidič dobrovolně souhlasil. On sám vyvázl z havárie nezraněn, jeho 19letý spolujezdec utrpěl lehké zranění. Hmotná škoda na vozidle byla odhadnuta na 40.000 korun. Policisté na místě řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali řízení motorových vozidel. Nehodu policisté dál vyšetřují.

Pouze tyto dvě nehody s alkoholem byly o silvestrovsko novoroční noci vážnějšími, dalších několik kolizí už bylo pouze menšího charakteru a buď si je řidiči vyřešili mezi sebou zcela bez úřední přítomnosti, nebo jen s policejním záznamem na euroformulář.

por. Mgr. Eva Prachařová

2. 1. 2018 v 12.30 hodin

