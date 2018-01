Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nové důležité informace k tragické události

Strakonice – Žena střet s vozidlem nepřežila. (hl. schránka 974 237 116)

Dne 27. prosince 2017 v podvečer vyhasl život 42leté ženy, kterou srazil zatím neznámý řidič vozidla na silnici I/22 mezi obcemi Střelské Hoštice a Katovice. Žena se po silnici pohybovala již o dvě hodiny dříve, než jak bylo původně zveřejněno. Intenzivním šetřením policistů se podařil pohyb ženy upřesnit, žena šla uvedeným úsekem po silnici I/22 již po 17 hodině.

V souvislosti s tragickou událostí hledají policisté řidiče nákladního automobilu Mercedes Benz Axor modré barvy převážející na plošině menší nákladní automobil s korbou světlé barvy, který jel ve směru od Horažďovic na Strakonice, aby se přihlásil na policii na lince 158. Řidič hledaného vozidla jel od Horažďovic, přes Střelské Hoštice, Katovice a pokračoval do Strakonic. Úsekem projížděl po 17 hodině, proto by mohl policistům poskytnout důležitou svědeckou výpověď vedoucí k objasnění tragické nehody. Pomoci by mohli také všichni, kteří si modrého nákladního automobilu Mercedes Benz Axor převážejícího menší nákladní vůz světlé barvy všimli, a to na uvedené trase, případně ve Strakonicích na mostě J. Palacha, v ulici Komenského a 5. května kolem 17,30 hodin.

Policisté se zároveň obrací na všechny řidiče, kteří dne 27. prosince 2017 projížděli mezi 17 a 18 hodinou v úseku Strakonice - Horaždovice a měli spuštěnou autokameru, aby se též přihlásili na policii na lince 158 nebo na tel. č. 725 731 288.

Policisté děkují veřejnosti za spolupráci.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

2. ledna 2018

