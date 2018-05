Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Noční návštěvník nebyl vítán

NÁCHODSKO – Přesto snědl večeři a uchystal si výslužku.

Po dosud neznámém pachateli krádeže vloupáním na zahradu u rodinného dvojdomku v Broumově pátrají policisté z místního obvodního oddělení. Nevítaný návštěvník v pondělí 28. 5. 2018 mezi třetí a půl pátou ranní pod rouškou tmy překonal plot, vstoupil na pozemek a násilím vnikl do zajištěné pergoly zahradního domku. Pokud hledal něco k snědku, měl štěstí. Majitelé o víkendu slavili a do lednice v domku uložili zbytky. Návštěvník tak nejprve pojedl pozdní večeři, či spíše brzkou snídani a pak si přichystal k odnesení další potraviny a jiné praktické věci z domku. Jenže odnést je už nestačil. Překvapili ho majitelé probuzení pobíháním a štěkáním psa. Poberta se tak musel dát na ústup a vyskočil oknem zpět do tmy. Na zemi zůstaly ležet přichystané uzeniny, sýry, sušenky, láhev slivovice, stan, svíčky, i oblečení, které v domku našel. Nočnímu návštěvníkovi se tak jeho zlodějská výprava vůbec nevyplatila a ještě na ní spíš tratil. S největší pravděpodobností totiž přijel na kole, ale při rychlém ústupu musel utéct po svých. Odhozený bicykl v hodnotě několika tisíc korun se našel v příkopu u zahrady. Škodu na poškozeném okně majitelé odhadli na 500 korun a škodu snědeném jídle na 200.

Případ policisté vzhledem k násilnému vniknutí do objektu i přes nízkou způsobenou škodu zaevidovali jako přečin krádeže vloupáním a pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody nebo trest peněžitý.

por. Mgr. Eva Prachařová

29. 5. 2018 v 14.00 hodin

vytisknout e-mailem Google+