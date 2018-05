Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ničili pro zábavu

VYŠKOV: Parta mladých lidí poškodila mladé stromky.

První květnový víkend lákalo teplé počasí, které vydrželo i během noci, ven spoustu lidí. S příchodem letních teplot se řada mladých lidí přesunula z interiéru do ulic a parků, kde si hledali zábavu. Výjimkou nebyla ani skupinka tří chlapců a dvou dívek od osmnácti do dvaceti let, která od večera popíjela a pak se vydala na procházku Vyškovem. Ta však kromě občasného rušení nočního klidu skončila i způsobením škody. V alkoholovém opojení se mladíci v ulici sídliště Osvobození a Dědická jali poškozovat vysázené listnaté stromky. Jejich podezřelého chování si všimla hlídka vyškovských policistů, která nelenila a u skupinky zastavila. Všech pět výtečníků se dalo na útěk. Policisté na základě služebního zákroku zjistili všechny účastníky incidentu. Postupně vyšlo najevo, že tři výrostci poničili celkem čtrnáct okrasných listnatých stromů i s jejich ohradníky. Dívky jednání přihlížely. Všichni tři mladíci se budou zodpovídat ze svého jednání a samozřejmě je čeká náhrada škody.

por. Mgr. Alice Musilová, 25. 5. 2018

Související dokumenty ničili2505.mp3

Velikost souboru:966,4 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem Google+