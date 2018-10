Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nezvaný návštěvník v Botanické zahradě

LIBEREC - Během nedělní noci vnikl neznámý pachatel v ulici Purkyňova do areálu Botanické zahrady Liberec. Z prostoru pokladen si odnesl dárkové poukazy.

Policisté z obvodního oddělení Liberec - Centrum se v těchto dnech zabývají případem krádeže vloupáním do areálu Botanické zahrady Liberec v ulici Purkyňova. Během nedělní noci z 30. září na 1. října 2018 přišel do zahrady neznámý návštěvník, kde násilím překonal uzavřené okno budovy pokladen. Následně uvnitř budovy odcizil dárkové poukazy a brožury a způsobil tak škodu za bezmála 5 tisíc korun.



Policisté již v dané věci zahájili šetření k přečinu krádeže a po pachateli nyní pátrají. Zároveň budou vyhodnocovat i zajištěné stopy z místa krádeže a provádět šetření v nejbližším okolí.



V tuto chvíli se obracíme s žádostí o spolupráci na veřejnost. Pokud si někdo z občanů všiml v době od 18,00 hod. dne 30. září 2018 do 07,30 hodin dne 1. října 2018 pohybu podezřelých osob u areálu Botanické zahrady Liberec, ať prosím kontaktuje bezplatnou tísňovou linku 158.



Pachateli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.



2. 10. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

