Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nezvaný host v kancelářích

OLOMOUCKO, UNIČOV - Vloupal se i do dvou trezorů.

Z trestných činů krádež a poškození cizí věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se někdy v rozmezí od 7. 5. do 8. 5. 2018 vloupal do několika kanceláří v jedné z budov v Uničově. Nejprve navštívil kanceláře, nacházející se v přízemí budovy. Ty prohledal, ale nic z nich nevzal. Poté se zaměřil i na první patro budovy. Tam se, za použití násilí, vloupal do zazděného trezoru, odkud odcizil 1 250 korun. Nakonec vypáčil dveře do další z kanceláří, kde se vloupal do dalšího trezoru. Z něj však nic neodcizil. Celková škoda odcizením a poškozením je předběžně odhadována na 37 000 korun. Pachateli, v případě jeho zjištění, hroz až dva roky za mřížemi.

por. Mgr. Irena Urbánková

10. května 2018

