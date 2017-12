Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nezvaná návštěva v rodinných domech

KLADENSKO - Pachatelé poškodili dveře a odcizili elektroniku a oděvy.

Policisté obvodního oddělení Kladno prošetřují vloupání do neobydleného domu v Kladně v ulici Josefa Kaliny, které na policejní služebnu dne 22. prosince 2017 oznámil poškozený třiaosmdesátiletý senior. Policejním šetřením bylo zjištěno, že neznámý pachatel při vniknutí do domu poškodil dvoje dveře a okno a poté z domu odcizil nepoužívané oblečení a čtyři sady ložního prádla. Svým protiprávním jednáním pachatel způsobil majiteli škodu ve výši 6 800,-Kč.

K dalšímu vloupání do rodinného domu došlo ve středu 27. prosince 2017 v době mezi 01.30 – 18.00 hodin v obci Kamenný Most. V tomto případě pachatel za užití násilí vnikl do domu v rekonstrukci a poškodil vstupní dveře. Následně bylo z domu odcizeno stavební nářadí, televizor, pevný počítač a notebook. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku přes 100 000,-Kč.

Policisté nyní oba dva případy prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachatelích pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků těchto událostí, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelé osoby nebo vozidla, pohybující se poblíž domů v Kladně v ulici Josefa Kaliny nebo v obci Kamenný Most. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatelů, kteří se dopustili vloupání do domů sdělte na bezplatnou linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

28. prosince 2017

